El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó que para este regreso a clases dispondrán de un dispositivo de seguridad para procurar un entorno seguro en las inmediaciones de las escuelas.

“Queremos informarles que en este regreso a clases vamos a estar presentes para que papás, mamás y demás responsables como abuelitas o abuelitos que llevan a nuestras niñas y niños a la escuela, puedan hacerlo con tranquilidad, con seguridad, con confianza. Lo que más amamos son nuestros niños, por eso queremos darles todo el apoyo con el que contamos”, comentó este domingo ante vecinas y vecinos de la zona de Los Culhuacanes.

Precisó que es muy importante seguir construyendo esta alianza entre padres, madres de familia y autoridades para que tengamos un entorno más seguro en las escuelas.

“Ya han visto las acciones que hemos emprendido en materia de recuperación de espacios públicos, chatarrización, recorridos pie-tierra de seguridad, revisión de motocicletas y dispositivos antichelerías. Todo ello ha llevado a que Coyoacán se encuentre en los primeros lugares de menor percepción de inseguridad, sin embargo, tenemos mucho qué hacer todavía”, indicó.

Acompañado por el director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto Padilla, el alcalde pidió reforzar las acciones de seguridad en este regreso a clases.

Aurora Monserrat Cruz Ramírez, directora de seguridad, detalló que, a partir de mañana, y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), van a poner en marcha el dispositivo regreso seguro a clases en donde, de manera aleatoria, van a estar en la entrada y a la salida de las escuelas.

Cruz Ramírez, destacó que, para este retorno a clases, se dispondrá de 200 elementos de Escudo Coyoacán por ambos turnos, así como 48 unidades que realizarán recorridos desde primera hora para vigilar los centros escolares.

Gutiérrez Aguilar recordó que Coyoacán es una alcaldía con una historia extraordinaria, con tradición y cultura, pero, además, sigue dejando huella y lo hará porque será la sede de la inauguración de la tercera copa mundial de futbol; por ello se siguen realizando obras y trabajos que perduren más allá de esta justa deportiva para seguir mejorando el rostro de Coyoacán.

