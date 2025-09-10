La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta roja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 10 de septiembre en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco.

En esas alcaldías se prevé lluvia de 50 a 70 milímetros y caída de granizo entre las 17:55 y las 00:00 horas.

Además se activó la alerta naranja para la alcaldía Milpa Alta.

Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza se activó la alerta amarilla.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

