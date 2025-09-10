Transportistas mantienen la decisión de buscar un incremento a la tarifa, sumado al bono de combustible que esperan este año comiencen a recibir. Sin embargo, remarcaron que hasta el momento autoridades del Gobierno de la Ciudad de México no han comenzado las mesas de trabajo, por lo que reiteraron que la movilización está en pausa, “no nos obliguen a salir a las calles”.

En conferencia de prensa, Francisco Carrasco, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) en la Ciudad de México, aseguró que los usuarios deben prepararse porque buscarán que haya un incremento a la tarifa, para que se agilice la mejora al transporte.

Señaló que los transportistas solicitaron un bono de combustible de hasta 13 mil pesos, y de otorgarse el incremento a la tarifa sería de 2 pesos.

Los transportistas exigen un incremento de 2 pesos a la tarifa. ARCHIVO EL UNIVERSAL

Indicó que en la reunión con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se acordaron mesas de trabajo a ejecutarse en 15 días, para que se les otorgue el bono de combustible, sin embargo, hasta el momento, no han tenido respuesta.

Remarcó que ellos se mantienen en la petición de que haya un incremento tarifario, el bono de combustible y el compromiso es la mejora al servicio que prestan. Dijo que a la fecha cobran 6 pesos cuando en el Estado de México, la tarifa es de 12 pesos.

“La jefa de Gobierno dio instrucciones para que nos sentáramos nuevamente y nos pidieran la propuesta, ya que lo iban a seguir poniendo en consideración con el secretario de Finanzas. Bueno, pues ya han pasado ocho días señores, y hasta la fecha no hemos tenido ni una llamada, nada”.

“Le mandamos el mensaje nuevamente al jefe de Gobierno y al secretario de Gobierno que atienda la petición que hicimos, y que nosotros tenemos la buena voluntad de poner una pausa al movimiento, que no nos obliguen a salir a la calle, no lo queremos hacer, pero esta parte donde el tiempo pasa, el tiempo pasa y no hay respuesta, si nos obliga o nos va a obligar a salir a la calle”, subrayó.

