Con un presupuesto de 582 millones de pesos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la basificación de 13 mil 254 trabajadores del Gobierno de la CDMX que estaban en Nómina 8, a partir de este 1 de septiembre.

“Más de 13 mil trabajadores de Nómina 8 pasan a ser trabajadores de base, y la pregunta es ¿a partir de cuándo? A partir del 1 de septiembre ya cuentan con su base, y la siguiente quincena -el 15 de septiembre- además del día de la patria van a celebrar que recibirán su primer pago bajo el nuevo esquema de base”, aseveró.

Adelantó que su administración continuará trabajando para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la capital, por lo que los convocó a seguir laborando con el “mismo ímpetu” y a demostrar que incluso ahora que tienen una base seguirán cumpliendo con su trabajo.

Lee también Piden a Clara Brugada nueva ruta para el Plan General de Desarrollo; solicitan fechas específicas

Juan Pablo de Bottton Falcón, secretario de Administración y Finanzas, dio a conocer que al 1 de septiembre, se tenían oficialmente 13 mil 254 trabajadoras y trabajadores basificados, lo que representa un avance del 53% del total de trabajadores del Gobierno de la CDMX que estaban en Nómina 8.

Detalló que 840 trabajadores tienen alguna discapacidad “lo cual habla de que la ciudad está buscando fomentar los derechos y ser una ciudad incluyente”.

Asimismo, indicó que del total, 11 mil 819 trabajadoras y trabajadores pertenecen a las alcaldías, por lo que, aseguró que este proceso de basificación no es sólo para el Gobierno de la ciudad.

“Esta bonificación significa mejores prestaciones económicas y sociales en beneficio de las y los trabajadores, incluyendo seguridad social completa, afore, crédito para vivienda, seguro de vida y seguro colectivo para el retiro, adicionales a los derechos y prestaciones que conllevan ya las condiciones generales de trabajo”, dijo.

Lee también CDMX expropia tres predios para vivienda social; programa busca mejorar seguridad y centros urbanos

El secretario afirmó que se realizaron entrevistas presenciales que garantizaron un proceso “con plena transparencia” y sin favoritismos.

José Carlos Acosta Ruiz, director general de Administración de Personal, afirmó que este acto se traduce en justicia social y laboral para los trabajadores.

“Desde el día 1 de septiembre todas y todos ustedes son ya basificados; esto finalmente compañeras y compañeros, se traduce en un avance de un gran bienestar en nuestro país (...) en la Ciudad, la visión y la ruta sigue siendo muy clara: que nadie se equivoque, este es un gobierno de convicción, cercano a la gente, cercano a sus trabajadores”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL