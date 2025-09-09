La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pasó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la atención del comercio en el Zócalo capitalino, ante denuncias de invasión de comerciantes en lugares que no les corresponde.

“Vamos a pasarle el tema a la jefa de Gobierno, le corresponde a la jefa de Gobierno el cuidado del Centro Histórico, el comercio en vía pública”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 9 de septiembre en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal llamó al respeto del paso peatonal y mencionó que tiene que haber “un balance” del espacio público.

“Tiene que haber espacio para unos, para otros. Hay acuerdos que se tomaron históricamente con distintos grupos de los vendedores en vía pública, entonces le corresponde al Gobierno de la Ciudad y es importante que haya respeto entre todos, que haya espacio para unas cosas y espacio para el disfrute del peatón, de los turistas, de los que pasean, de los que trabajan en el Centro Histórico.

“Siempre tiene que haber un balance, entonces vamos a comentárselo a la jefa de Gobierno”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

