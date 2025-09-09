La mañanera de Sheinbaum, 9 de septiembre, minuto por minuto

Más Información
Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada
Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio
Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional
Nación 07:31 AM
La Presidenta realiza enlace con el gobernador de Nuevo León para dar banderazo al inicio de la obra del Tren Saltillo Nuevo Laredo
Nación 07:28 AM
Inicia la conferencia matutina
