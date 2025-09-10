Más Información
Por acumulación de agua en el cruce de Tlalpan y San Juan de Dios, el Servicio de Transportes Eléctricos implementó servicios provisionales de RTP en los tramos Tasqueña–Las Torres y Las Torres–Estadio Azteca, como apoyo al Tren Ligero.
A través de su cuenta en X, la dependencia informó sobre la suspensión parcial del servicio y explicó que las unidades de RTP estarían operando de manera emergente mientras se resolvían las afectaciones.
Usuarios reportaron que desde la terminal Xochimilco no había servicio: “Sin servicio en terminal Xochimilco, policía de la CDMX dando aventón”, escribió una pasajera; mientras que otro señaló: “Los de Xochimilco no interesan. Ahí se hacen bolas”.
