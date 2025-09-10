Por acumulación de agua en el cruce de Tlalpan y San Juan de Dios, el Servicio de Transportes Eléctricos implementó servicios provisionales de RTP en los tramos Tasqueña–Las Torres y Las Torres–Estadio Azteca, como apoyo al Tren Ligero.

A través de su cuenta en X, la dependencia informó sobre la suspensión parcial del servicio y explicó que las unidades de RTP estarían operando de manera emergente mientras se resolvían las afectaciones.

Usuarios reportaron que desde la terminal Xochimilco no había servicio: “Sin servicio en terminal Xochimilco, policía de la CDMX dando aventón”, escribió una pasajera; mientras que otro señaló: “Los de Xochimilco no interesan. Ahí se hacen bolas”.

#STEInforma



Tren Ligero



Por acumulación de agua en cruce de Tlalpan y San Juan de Dios se implementa servicio provisional de Tasqueña a Las Torres con unidades de la RTP y de Las Torres a Estadio Azteca con tren ligero. pic.twitter.com/KP7JTy9BvN — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) September 10, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL