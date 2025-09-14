Más Información
Ya hay triple alerta en la Ciudad de México por intensificación de lluvias fuertes para la tarde y noche de este domingo.
Hay alerta roja en la alcaldía Iztapalapa por lluvia de entre 50 y 70 milímetros.
Alcaldías con alerta naranja
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Por precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros.
Alcaldías en alerta amarilla
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Venustiano Carranza
El pronóstico de lluvia fuerte es hasta las 23:00 horas de este domingo 14 de septiembre.
Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
Asimismo, se solicita evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.
Metro implementa marcha de seguridad
El Metro informó que debido a la lluvia se implementa marcha de seguridad en toda la red. “Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”.
