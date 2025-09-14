Ya hay triple alerta en la Ciudad de México por intensificación de lluvias fuertes para la tarde y noche de este domingo.

Hay alerta roja en la alcaldía Iztapalapa por lluvia de entre 50 y 70 milímetros.

Alcaldías con alerta naranja

Tláhuac Tlalpan Xochimilco

Por precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros.

Alcaldías en alerta amarilla

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztacalco Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Venustiano Carranza

El pronóstico de lluvia fuerte es hasta las 23:00 horas de este domingo 14 de septiembre.

Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Asimismo, se solicita evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

Metro implementa marcha de seguridad

El Metro informó que debido a la lluvia se implementa marcha de seguridad en toda la red. “Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”.

