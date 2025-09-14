Más Información

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; Rubén Rocha confirma solo acto cívico oficial

Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; Rubén Rocha confirma solo acto cívico oficial

Se inunda, otra vez, la Línea A del Metro; activan servicio provisional

Se inunda, otra vez, la Línea A del Metro; activan servicio provisional

Hermanos Gallagher triunfan en CDMX: Conciertos de Oasis dejan una derrama económica de hasta 54 mdd

Hermanos Gallagher triunfan en CDMX: Conciertos de Oasis dejan una derrama económica de hasta 54 mdd

Cancelan mañaneras de Sheinbaum del 15 y 16 de septiembre por fiestas patrias

Cancelan mañaneras de Sheinbaum del 15 y 16 de septiembre por fiestas patrias

Ya hay en la Ciudad de México por intensificación de lluvias fuertes para la tarde y noche de este domingo.

Hay en la alcaldía Iztapalapa por lluvia de entre 50 y 70 milímetros.

Alcaldías con alerta naranja

  1. Tláhuac
  2. Tlalpan
  3. Xochimilco

Por precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros.

Lee también

Alcaldías en alerta amarilla

  1. Álvaro Obregón
  2. Azcapotzalco
  3. Benito Juárez
  4. Coyoacán
  5. Cuauhtémoc
  6. Cuajimalpa
  7. Gustavo A. Madero
  8. Iztacalco
  9. Magdalena Contreras
  10. Miguel Hidalgo
  11. Milpa Alta
  12. Venustiano Carranza

El pronóstico de lluvia fuerte es hasta las 23:00 horas de este domingo 14 de septiembre.

Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Lee también

Asimismo, se solicita evitar transitar por caminos con o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

Metro implementa marcha de seguridad

El Metro informó que debido a la lluvia se implementa marcha de seguridad en toda la red. “Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses