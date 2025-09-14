Este domingo se realiza la consulta ciudadana para conocer la opinión de las y los vecinos sobre la construcción de una Utopía en el Deportivo Xochimilco.

Se colocaron 10 casillas en los barrios aledaños al Deportivo Xochimilco para que las y los colonos puedan participar.

Durante un recorrido de EL UNIVERSAL se constató lo desolada de algunas casillas y la basta participación en otras.

Por ejemplo, en la casilla ubicada afuera del Mercado 44, en el Barrio El Rosario, se tenia el registro de cuatro votantes al medio día. En contraste, en la Capilla de San Marcos, en el Barrio de San Marcos, la urna contenía una gran cantidad de papeletas en el mismo horario.

Había presencia de representantes de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad para evitar algún altercado vecinal.

Todas las personas entrevistadas por este medio habían votado por el “No” a la construcción de la Utopía en el Deportivo Xochimilco.

Deciden futuro de la Utopía en Xochimilco; algunas casillas tienen alta afluencia y otras no. Foto: Especial

Octavio Pérez se dijo en contra de la Utopía al argumentar que el Deportivo es un pulmón para Xochimilco y un lugar para ejercitarse, “que construyan su parque de diversiones en otro lado donde no afecten los arboles nativos y las actividades deportivas”.

En este sentido, la señora Cristina también votó en contra al señalar que la deportiva es una parte ecológica que ya muy pocos tienen y “en lugar de que compongan y le den mantenimiento, pues lo están destruyendo”.

Juan Manuel Juárez sostuvo que la construcción de la Utopía plantea más problemas que soluciones, ademas no cuentan con certeza sobre su viabilidad. Precisó que antes de una Utopía, requieren un hospital para Xochimilco, pues actualmente deben “peregrinar” para recibir atención médica.

“Cuando tenemos una urgencia o una cirugía, tenemos que ir a Milpa Alta, a Tlalpan, a Coyoacán, tenemos que ir a todos lados, es bien difícil peregrinar con un paciente a cualquier otro lado porque no hay un hospital en Xochimilco. Si en verdad desean y hacen un estudio para nosotros, deben de ver la necesidad que hay de un hospital, ya hay terrenos donde se puede crear; entendamos esto, no todas las alcaldías requieren una Utopía”, dijo el vecino del Barrio de San Marcos.

Otros vecinos se quejaron de que no les permitieron votar a pesar de ser visitantes recurrentes al Deportivo Xochimilco, pero la consulta sólo era para habitantes de Barrio Belem, Barrio el Rosario, Jardines del Sur, la Concha, Loreto y Peña Pobre, Nativitas U. H., Barrio San Antonio, Barrio San Pedro, Barrio San Marcos y Barrio Xaltocan.

Las casillas estarán abiertas hasta las 17:00 horas. Las opiniones serán sistematizadas por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana. Se emitirá una resolución pública vinculante con los resultados y se publicará un informe técnico a través de los portales oficiales, redes sociales, en los que se señalarán los compromisos, presupuesto y cronograma de ejecución del objeto de consulta.

