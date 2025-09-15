A las 10:20 horas continúa inundado un tramo de las vías de la Línea A del Metro, a la altura del municipio de Los Reyes La Paz, por lo que no hay servicio en las estaciones La Paz y Los Reyes.

Personal del Sistema de Transporte Colectivo se encuentra en la zona de la Inter estación Los Reyes-Santa Martha para desalojar el agua que se acumuló durante la tarde-noche del domingo debido a una tromba que cayó en la zona oriente del Valle de México.

“En la interestación Santa Marta – Los Reyes de la Línea A continúa un tramo inundado de 600 metros con 1.20 m de altura de agua.

Operan 6 bombas de cárcamos para el desfogue.

Los trabajos de achique tienen un avance lento por oposición vecinal y drenajes colapsados en el municipio de La Paz.

Lee también Se inunda, otra vez, la Línea A del Metro; activan servicio provisional

En apoyo, @RTP_CiudadDeMex brinda servicio provisional entre Guelatao y Santa Marta”, escribió en su cuenta de X, Adrián Ruvalcaba, titular del STC.

Policías de Tránsito Municipal hacen cortes a la circulación en las inmediaciones de las vías del Metro mientras trabajadores locales realizan labores de limpieza en esa área porque la corriente arrastró enormes cantidades de basura que se encontraba en la vía pública.

Varias viviendas que se localizan en paralelo a las vías se inundaron, por lo que los residentes sacan el líquido de sus hogares.

Esa misma corriente que bajó con mucha fuerza de la zona cerril de la alcaldía vecina de Iztapalapa derribó la barda perimetral de la unidad habitacional Tepozanes, la cual también se encuentra a un costado de las vías.

Lee también Transporte en CDMX por el 16 de septiembre; consulta horarios del Metro, Metrobús y Trolebús

Parte de la barda cayó sobre algunos vehículos de los habitantes y el líquido anegó gran parte del estacionamiento y de innumerables viviendas.

En el sitio se encuentran bomberos y personal Protección Civil, así como de otras áreas del ayuntamiento para ayudar a los damnificados.

Hasta ahora el gobierno municipal no ha dado a conocer un balance de los daños registrados por el fenómeno meteorológico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL