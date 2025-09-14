Más Información
Con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México, que se conmemora el 16 de septiembre, la Secretaría de Movilidad (Semovi) reitera que este martes se ajustarían los horarios en los distintos medios de transporte de la Ciudad.
El lunes 15 de septiembre los distintos transportes tendrán horario habitual, pero el día 16 abrirán más tarde.
Horarios del Metro, Metrobús y Tren Ligero
- El Metro ofrecerá servicio de 07:00 a 00:00 horas
- Metrobús de 05:00 a 00:00 horas
- Tren Ligero de 07:00 a 23:30 horas
Horarios del Cablebús, Trolebús y RTP
- Cablebús de 07:00 a 23:00 horas
- Trolebús líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de 06:00 a 23:30 horas
- Trolebús línea 12 de 05:00 a 00:00 horas
- RTP de 06:00 a 00:00 horas
Servicios de bicicletas y biciestacionamientos
- Ecobici de 05:00 a 00:30 horas
- Biciestacionamientos de 07:00 a 00:00 horas
A su vez, este martes 16 de septiembre los parquímetros y los módulos de control vehicular no ofrecerán servicio.
Horarios del transporte público para este martes 16 de septiembre (14/09/2025). Foto: Captura de pantalla
