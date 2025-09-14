Con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México, que se conmemora el 16 de septiembre, la Secretaría de Movilidad (Semovi) reitera que este martes se ajustarían los horarios en los distintos medios de transporte de la Ciudad.

El lunes 15 de septiembre los distintos transportes tendrán horario habitual, pero el día 16 abrirán más tarde.

Horarios del Metro, Metrobús y Tren Ligero

El Metro ofrecerá servicio de 07:00 a 00:00 horas

ofrecerá servicio de 07:00 a 00:00 horas Metrobús de 05:00 a 00:00 horas

de 05:00 a 00:00 horas Tren Ligero de 07:00 a 23:30 horas

Horarios del Cablebús, Trolebús y RTP

Cablebús de 07:00 a 23:00 horas

de 07:00 a 23:00 horas Trolebús líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de 06:00 a 23:30 horas

líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de 06:00 a 23:30 horas Trolebús línea 12 de 05:00 a 00:00 horas

línea 12 de 05:00 a 00:00 horas RTP de 06:00 a 00:00 horas

Servicios de bicicletas y biciestacionamientos

Ecobici de 05:00 a 00:30 horas

de 05:00 a 00:30 horas Biciestacionamientos de 07:00 a 00:00 horas

A su vez, este martes 16 de septiembre los parquímetros y los módulos de control vehicular no ofrecerán servicio.

Horarios del transporte público para este martes 16 de septiembre (14/09/2025). Foto: Captura de pantalla

