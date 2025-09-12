Más Información

El se encuentra en un proceso de modernización, con miras a eficientar el servicio ya que será uno de los principales medios rumbo al .

Terminal Tasqueña cerrada

Al momento, por trabajos de ampliación la estación Terminal Tasqueña se encuentra cerrada.

Opera solo del tramo de Xochimilco a Las Torres, solo una estación de 18 está sin operar.

El Servicio de Transportes Eléctricos señaló que de la estación Las Torres al andén E del CETRAM Tasqueña se presta apoyo gratuito con unidades de la RTP para el traslado de personas usuarias y con Sendero Seguro en Av. Cerro de Las Torres.

Con el objetivo de aumentar la capacidad y número de viajes que se realizan en el Tren Ligero de 110 mil a 230 mil diariamente.

¿Qué se realizará?

Se ampliará la terminarla Taxqueña que consiste en una plataforma para la llegada y salida de trenes, adecuación de la infraestructura electromecánica de vía y catenaria correspondiente, la rehabilitación de la infraestructura peatonal, el mejoramiento en la accesibilidad a la estación a través del CETRAM, instalación de alumbrado público en la zona.

Se estima que el proyecto tiene una inversión de 200 millones de pesos.

