Tras el Mundial 2026, Cruz Azul regresará al Estadio Azteca

Tras la vorágine que representará albergar su tercera Copa del Mundo, el estadio Banorte regresará a una cotidianeidad no menos agitada, en especial por ser hogar de dos de los tres clubes más importantes en el futbol mexicano.

Félix Aguirre, director del inmueble, subraya a EL UNIVERSAL Deportes que “tenemos contrato con Cruz Azul”, por lo que La Máquina volverá a fungir como local en el Coloso de Santa Úrsula a partir del Apertura 2026, al igual que —obviamente— el América: “Post Mundial, ambos estarán en el estadio Banorte”.

Los partidos de Águilas y Cementeros no serán los únicos eventos que recibirá el icónico inmueble, ya que se mantiene la idea de tener conciertos y por supuesto que está contemplado el retorno de la NFL para 2026, ya que aún se cuenta con contrato vigente.

“Como siempre, vamos a seguir peleando por traer la mayor cantidad de espectáculos que se ajusten en los calendarios”,

