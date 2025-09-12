Si se requiere, el Estadio Azteca estará al 100 para el marzo, asegura Félix Aguirre

Hace cuatro meses, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, adelantó que la reapertura del hoy llamado estadio Banorte será el 28 de marzo de 2026, con un partido de la Selección Mexicana.

Aunque todavía no se ha hecho oficial, es prácticamente un hecho que el rival para esa velada será Portugal, con Cristiano Ronaldo incluido.

Mientras eso se aclara, Félix Aguirre, director del inmueble, asegura que “el estadio va a estar para el 28 de marzo. De eso, no hay duda”.

“Respecto a que se vaya a reinaugurar o no, sí están contemplando cosas y entiendo que la Federación [Mexicana de Futbol] trae algunas, pero sí estamos contemplando hacer algo en marzo”, agrega, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Se trataría del regreso de la afición al Coloso de Santa Úrsula, la cual se llevará una grata sorpresa con el nuevo rostro de un inmueble que estará por cumplir seis décadas de existencia.

“Siempre caeremos en el terreno de la subjetividad. Si me preguntas, va a quedar espectacular”, comparte Aguirre. “Sí tiene este toque del sabor del estadio, del viejo estadio, con tradición, con historia, y estos toques de modernidad, conectividad y situaciones que van a permitir que se vea diferente”.

A final de cuentas, es “un estadio del siglo XXI que se construyó en el XX y va a albergar su tercera inauguración de Copa del Mundo... Eso, no va a haber alguien más que pueda presumirlo, no mientras viva”.