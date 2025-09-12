Más Información

Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 8, HOY viernes 12 de septiembre

Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 8, HOY viernes 12 de septiembre

Luego del parón por la Fecha FIFA, la Liga MX regresa con dos partidos este viernes, correspondientes a la octava jornada del torneo Apertura 2025.

El primero de la tarde será Necaxa que recibe a Juárez en el Estadio Victoria, en Aguascalientes, en punto de las 7:00 pm (Horario del Centro de México).

Los Rayos que no han tenido buenos resultados recientemente, con tres derrotas en sus últimos tres partidos (León, Monterrey y Tijuana), y sin poder anotar ningún gol.

Necaxa derrota al Querétaro en el estadio Victoria. FOTO: IMAGO7
Enfrente tendrán a unos Bravos que vienen en racha, tres triunfos en los últimos tres duelos, ante Chivas, Santos y Mazatlán. Actualmente se localizan en la octava posición de la tabla general.

Al finalizar, a las 21 horas, Mazatlán abre las puertas del estadio El Encanto para recibir a los Pumas, de Efraín Juárez. Quienes buscarán con urgencia sumar de tres.

Situados en la décima posición, los felinos universitarios están necesitados de una victoria, que los catapulte lejos de esos puestos de Play- In.

Aaron Ramsey le da la victoria a Pumas frente Atlas / Foto: Imago7
¿Cuándo y dónde ver los partidos de Liga MX Hoy?

Mazatlán vs Pumas

  • Sede: Estadio El Encanto
  • Horario: 9:00 pm
  • Transmisión: Azteca 7

Necaxa vs Juárez

  • Sede: Estadio Victoria
  • Horario: 7:00 pm
  • Transmisión: Claro TV, Claro Sports

Asimismo, podrás seguir las acciones de ambos encuentros con los minuto a minuto de El Universal Deportes.

