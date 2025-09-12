Las Vegas.— El reto al que se enfrenta Saúl Álvarez, mañana en el estadio Allegiant, logró algo que hace mucho tiempo no sucedía con el campeón mexicano: Dividir opiniones y pronósticos.

En Terence Crawford está la posibilidad de derrocar al monarca indiscutido supermediano y, según Kenny Bayless, histórico réferi de boxeo, si la pelea llega a la decisión de los jueces, el favorito no será el púgil tapatío.

Con 75 años de edad y recientemente elegido para el Salón de la Fama del boxeo internacional, Bayless aún recuerda su característica frase antes de una disputa: “Lo que yo diga, ustedes deben obedecer”, y bajo ese principio, compartió su pronóstico sobre la batalla.

“Fui réferi de los dos en muchas peleas, sé lo que ofrece cada uno, y si tuviera que lanzar una moneda al aire para conocer al ganador, esa sería la mejor forma para decidirme, pero creo que si la pelea llega hasta el final, el favorecido será Crawford; si es por nocaut técnico, será Canelo“, confesó, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, quien se retiró en 2023.

La clave es que “Crawford se mueve bien, tiene la habilidad de cambiar rápidamente su postura de izquierda a derecha, tiene un gran movimiento de pies y, con esas habilidades, si puede controlar la pelea y sumar puntos de forma abundante, puede ganar por decisión”.

Sin embargo, quien presume un historial de más de 800 peleas como tercero sobre la superficie, reconoce que “el poder de Canelo es la clave para él. Si puede llevar a Crawford a una posición donde pueda pegarle con la derecha, puede cambiar toda la pelea”.