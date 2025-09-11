Canelo Álvarez abre las puertas a la pelea contra David Benavidez

Desde hace un par de años, el mundo del boxeo anhela y exige ver la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y David Benavidez, quien fuera el retador mandatario por parte del Consejo Mundial de Boxeo para enfrentar al tapatío y al no hacerlo, el monarca indiscutido del peso supermediano perdió uno de sus cinturones.

En este tiempo hubo un sinfín de versiones y dimes y diretes entre un equipo y otro del por qué no se llevó a cabo la pelea.

Por un lado, Benavidez reveló que a él le darían solamente 5 millones de dólares por la pelea, mientras que Canelo recibiría 60 millones y un porcentaje de ganancias por el pago por evento. Aunque el propio Benavidez se encargó de aclarar que él no pelearía por dinero, sino por gloria, la realidad es que aún no hubo acuerdo.

Canelo Álvarez en su última conferencia antes de pelear contra Terence Carawford. FOTO: AFP

Sin embargo, este jueves, en la última conferencia de prensa de Canelo antes de enfrentarse a Terence Crawford el 13 de septiembre, el mexicano habló al respecto y abrió la puerta a la posibilidad de que, por fin, se encuentren adentro del ring.

"Nunca le digo que no a nada. Veremos más tarde. Por ahora estoy enfocado 100 por ciento en la pelea contra Crawford", respondió Canelo.

A esa pregunta le siguió un cuestionamiento de si este combate contra Crawford, el que Álvarez etiquetó como el más importante de su carrera, será su último gran evento, y el tapatío respondió: "no sé si es la última pelea grande en mi carrera, no sé qué nos depare el destino, pero estoy enfocado en esta pelea".

