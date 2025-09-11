Canelo Álvarez promete mostrar su mejor versión contra Terence Crawford: "Voy a demostrar por qué soy el mejor"

Bajo las luces, el ruido y la tensa calma que se respira en Las Vegas, Saúl 'Canelo' Álvarez enfrentará la mejor pelea de la historia del boxeo el próximo sábado 13 de septiembre en el estadio Allegiant contra Terence Crawford, al menos así lo decreta el tapatío, que está convencido de ganar y mantener su título de campeón indiscutido del peso supermediano.

En un combate por ver quién será el mejor libra por libra del mundo, Canelo no garantiza el nocaut, pero sí que presentará su mejor versión.

"Se viene mi mejor performance, pondré todo lo mejor que tengo en la pelea y verán todos mis elementos", declaró Álvarez Barragán en conferencia de prensa en la T-Mobile Arena.

"Es dificil de decir (si va a noquear) me preparo para todo, tienes a uno de los mejores peleadores contra otro de los mejores pero pondré todos mis elementos y si el nocaut viene, bien, y si no, voy a mostrar por qué soy el mejor", agregó.

En una carrera llena de éxitos, Canelo confesó que se mantiene motivado por "este tipo de peleas, grandes peleas, hacer historia me mantiene motivado, amo el boxeo, sigo disfrutando mucho mis campamentos, el entrenamiento y las peleas".

