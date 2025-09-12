MXM
Félix Aguirre, director del estadio Azteca, rompe el silencio sobre el acuerdo con los titulares de palcos y plateas
Félix Aguirre, director del estadio Banorte, explica que los dueños de esos lugares y plateas entrarán sin costo, pero apegados a normas de FIFA
Reconoce que la negociación fue muy larga. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Universal Deportes
| 12/09/2025 |
05:12 |
Actualizada
12/09/2025 05:12
Daniel Blumrosen Juárez
Ver perfil
