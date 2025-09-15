Más Información
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que se amplió el servicio provisional en la Línea A, el cual ya opera de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos, mientras que las estaciones Los Reyes y La Paz permanecen cerradas.
De acuerdo con el organismo, el cierre parcial se debe al ingreso de agua del exterior, situación que obligó a implementar labores de bombeo y revisión en las instalaciones con el fin de restablecer el servicio completo lo antes posible.
En apoyo a los usuarios afectados, el servicio gratuito de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) continúa disponible en el tramo Pantitlán–Santa Marta, con el objetivo de garantizar la movilidad en la zona oriente de la ciudad.
El Metro llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial que se difunde en sus canales digitales, donde se darán a conocer las actualizaciones sobre la reapertura total de la Línea A.
