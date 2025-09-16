Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por persistencia de y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

En esas alcaldías se prevé lluvia de 50 a 70 milímetros entre las 18:15 de la tarde y las 22:00 de la noche.

Además, la dependencia actualizó la por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este día en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.

Mientras que la alerta amarilla prevalece en Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

Las lluvias de este martes 16 de septiembre prevalecerán hasta las 22:00 horas. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

