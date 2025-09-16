La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo medio nublado y aumento de nublados por la tarde de este martes 16 de septiembre en la Ciudad de México.

Se pronostican lluvias fuertes puntuales acompañadas de actividad eléctrica, sin descartar la caída de granizo.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se esperan lluvias fuertes en el sur y poniente de la CDMX entre las 17:00 y las 23:00 horas.

Además, entre las 17:00 de la tarde y las 20:00 de la noche se prevén vientos contactas fuertes en el norte, centro y poniente.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 24°C y la mínima de 15°C.

