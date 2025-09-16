Un camión recolector de basura quedó atascado la mañana de este martes tras caer en un socavón ubicado en el cruce de las calles 414 y 479, en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad circulaba de manera habitual cuando el pavimento cedió bajo una de sus llantas, provocando que el vehículo quedara inclinado y sin poder avanzar.

Al lugar acudió una grúa para realizar las maniobras de retiro, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaban la zona para evitar otro accidente.

Los residentes denunciaron que los baches, socavones y desniveles representan un riesgo constante tanto para vehículos como para peatones, especialmente durante la temporada de lluvias.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas.

