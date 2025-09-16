Más Información

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

México, Estados Unidos y Canadá lanzan consulta previa a la revisión del T-MEC en 2026

México, Estados Unidos y Canadá lanzan consulta previa a la revisión del T-MEC en 2026

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, felicita a México por aniversario de la Independencia

Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, felicita a México por aniversario de la Independencia

Un camión recolector de basura quedó atascado la mañana de este martes tras caer en un ubicado en el cruce de las calles 414 y 479, en la colonia San Juan de Aragón, .

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad circulaba de manera habitual cuando , provocando que el vehículo quedara inclinado y sin poder avanzar.

Lee también:

Al lugar acudió una grúa para realizar las maniobras de retiro, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaban la zona para evitar otro accidente.

Los residentes denunciaron que los baches, socavones y desniveles representan un riesgo constante tanto para vehículos como para peatones, especialmente durante la temporada de lluvias.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses