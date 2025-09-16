Una familia que fue evacuada de la vivienda ubicada frente al socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad que se creó en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, pudieron sacar algunas pertenencias tras dos días de la salida de su casa.

Aseguró que este domingo tuvieron que abandonar su casa ubicada en Avenida 5, a la altura de Calle 4, sin la posibilidad de retirar sus pertenencias.

Hoy, alrededor de las 14:00 horas, esta familia tuvo el visto bueno de personal de la Secretaría de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa para sacar rápidamente las pertenencias que consideraran más necesarias.

Foto: Darío Luna

"Nos dejaron sacar rápido algunas cosas, pero no fueron todas. Estamos aprovechando porque son cosas necesarias", dijo un integrante de la familia que prefirió no decir su nombre.

En un lapso de unos 30 minutos, la mamá, la abuela, el hijo, tres vecinos voluntarios y otros tres trabajadores de Protección Civil sacaron de esta vivienda ropa guardada en bolsas, así como algunas maletas que "es lo que vamos a necesitar para pasarla en lo que viene".

En los hombros, brazos o en la espalda, esta familia logró sacar desde zapatos, trajes, playeras, chamarras, tanques de gas, algunas sillas, pantallas, monitores y computadoras.

Un integrante de la familia, hace guardia para cuidar las pertenencias varadas en la calle, mientras su mamá y su abuela se encargan de transportarlas a su hogar temporal. Foto: Darío Luna

"Fue muy improvisado", indicó el integrante de la familia, quien aún hace guardia para cuidar las pertenencias varadas en la calle, mientras su mamá y su abuela se encargan de transportarlas a su hogar temporal en carritos de mandado.

Ellos forman parte de las 27 personas, distribuidas en cinco lotes, que tuvieron que evacuar por el riesgo que podrían significar sus viviendas por la expansión del socavón, que pasó de cinco a 10 metros. Aunque la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, indicó que los estudios estructurales aún están pendientes.

