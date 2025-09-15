La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, aseguró que los trabajos para la reparación del socavón que se creó este sábado entre Avenida 5 y Calle 4, colonia Renovación, tardarán menos de un mes.

"Desde ayer nos dijeron que no más de un mes, no sé quién empezó a decir que más de tres meses, no, a más tardar un mes", dijo la edil mientras se encontraba supervisando las obras de reparación.

Ahondó que los trabajos consistirán en recuperar la parte dañada del colector, rellenar, compactar. Indicó que actualmente se están poniendo trabes de acero para que no se continúe deslavando.

La funcionaria explicó que del sábado al domingo el diámetro del socavón pasó de cinco a 10 metros, por lo que se colocan estas trabes de seguridad para que no vuelva a extenderse.

Arreglo de socavón en Iztapalapa. (15/09/25) Foto: Darío Luna/ EL UNIVERSAL

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) confirmó a este diario que se trata de un socavón con una profundidad de 9 metros.

En un comunicado informó que en una primera etapa de los trabajos se reparará la tubería de 2.44 metros de diámetro de concreto reforzado.

Agregó que una vez concluida se construirá un pozo caja para la unión de la tubería existente con el tramo reparado.

"Desde el momento que se tuvo conocimiento de la caída de un camión en la oquedad la tarde del sábado 13 de septiembre, personal de esta dependencia movilizó equipos conformados por una cuadrilla de atención, equipo de videoinspección, un vehículo de bombeo de emergencia, un camión hidroneumático, dos grúas telescópicas de 20 y 40 toneladas, así como la presencia de 5 ingenieros especializados para brindar la atención necesaria", expuso.

