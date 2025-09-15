Tras las intensas lluvias que se registraron este domingo 14 de septiembre en la Ciudad de México, se registraron afectaciones en 125 viviendas y seis establecimientos comerciales, dio a conocer Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Destacó que en todas las viviendas se ha dado apoyo para sacar el agua además de limpiar con cloro y sanitizarlas.

La secretaria explicó que las lluvias de ayer dejaron un total de 50 encharcamientos, la mayoría de ellos, 28 en Iztapalapa, la demarcación que resultó más afectada por las precipitaciones.

En un videomensaje que publicó la jefa de Gobierno, Clara Brugada en su cuenta de X, la secretaria precisó que las colonias más afectadas de Iztapalapa fueron La Colmena, Santa Marta Acatitla, Santa Marta Acatitla sur, la unidad habitacional Vicente Guerrero y Juan Escutia.

