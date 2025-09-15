Más Información

Tras las que se registraron este domingo 14 de septiembre en la Ciudad de México, se registraron y seis establecimientos comerciales, dio a conocer Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Destacó que en todas las viviendas se ha dado apoyo para sacar el agua además de limpiar con cloro y sanitizarlas.

La secretaria explicó que las lluvias de ayer dejaron un total de 50 , la mayoría de ellos, 28 en Iztapalapa, la demarcación que resultó más afectada por las precipitaciones.

En un videomensaje que publicó la jefa de Gobierno, Clara Brugada en su cuenta de X, la secretaria precisó que las colonias más afectadas de Iztapalapa fueron La Colmena, Santa Marta Acatitla, Santa Marta Acatitla sur, la unidad habitacional Vicente Guerrero y Juan Escutia.

