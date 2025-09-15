La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, informó que, tras el agrandamiento del socavón que se registró este sábado en entre Avenida 5 y Calle 4, colonia Renovación, fueron desalojadas 27 personas que vivían en cinco lotes ubicados en Avenida 5.

Explicó que de este sábado al domingo, tras las intensas lluvias, el diámetro de la oquedad se duplicó, por lo que pasó de 5 a 10 metros.

"Son tres lotes, el 8, 9 y 10. En el 8 viven familias que rentan, el 9 está dividido en dos. Son cinco lotes en total que tuvimos que pedirles a algunas familias que mejor no pernoctaran en sus viviendas y les ofrecimos un albergue, solamente llegaron 20 personas", dijo la edil.

Lee también "Quiero que la gasera o la aseguradora cumpla": hermana de víctima por explosión de pipa en Iztapalapa exige apoyo

Señaló que actualmente está pendiente un dictamen estructural para las viviendas, el cual aunque no se ha hecho, por seguridad y prevención, se llevó a cabo la evacuación.

Este medio día visité a las familias que anoche trasladamos a un albergue que instaló la alcaldía para garantizar su seguridad. Por fortuna todas y todos están bien.



En la plática que sostuvimos les informé que el @INVICDMX apoyará con tres meses de renta a quienes rentaban y a… pic.twitter.com/IBmIfOQ9Ef — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) September 15, 2025

Expuso que, mientras se repara el socavón -menos de un mes-, la Secretaría de Vivienda los apoyará con una renta mensual de 4 mil pesos hasta por tres meses o en la reubicación en hoteles.

Aleida Alavez aseguró que se les ha dado desayuno, comida y cena y se dará seguimiento a los casos.

Lee también En Vivo: Así se vive el Grito de Independencia en las 16 alcaldías de la CDMX; sigue aquí el minuto por minuto de los conciertos

Este sábado a las 14:00 horas un camión perteneciente a la empresa refresquera Jarritos se hundió en un socavón que se creó en la colonia Renovación, debido a una falla en una línea de la red de drenaje subterránea en la zona.

En un comunicado la alcaldía indicó que el rescate del camión requirió la intervención de varias grúas, así como una de 120 toneladas, que fue la encargada de extraerlo de la tierra alrededor de las 11:00 horas de este domingo, tras 20 horas de maniobras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa