Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Sube a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

Mexicanos en EU cancelan fiestas patrias

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Sólo en la alcaldía Iztapalapa se acumularon 2.16 millones de metros cúbicos de lluvia, de un total de 12.23 millones que se acumularon en toda la Ciudad de México durante este domingo 14 de septiembre, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

En la estación pluviométrica Ejército de Oriente -cerca del que se abrió en la colonia Renovación donde cayó un camión refresquero el pasado sábado 13 de septiembre-, se reportaron 20.25 milímetros de lluvia en 20 minutos, mientras que la estación Lumbrera 4 IOS acumuló 8.25 milímetros en 10 minutos.

Debido al socavón que se abrió en esa zona y ante las lluvias que se registraron este domingo en dicha demarcación y que acrecentaron la oquedad, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) realizó la evacuación de tres domicilios por lo que 20 personas fueron trasladadas a un albergue temporal para garantizar su seguridad.

