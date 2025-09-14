La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) inició los trabajos de videoinspección y valoración del socavón que se produjo este sábado en el cruce de Calle 4 y Av. 5, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, con el fin de analizar el método de reparación de la oquedad.

La madrugada de este domingo fue retirado el camión que cayó en el socavón, y personal técnico de la Secretaría identificó una ruptura en un tramo de 10 metros aproximadamente en el colector de 2.44 metros de diámetro, ocasionada por los asentamientos del terreno.

La zona fue tapiada para ingresar la cámara de videoinspección, la estabilización del terreno (ademe) y el levantamiento de topografía que realiza el personal de la Segiagua, conformado por cuadrilla de atención, equipo de videoinspección, de bombeo de emergencia, un camión hidroneumático, dos grúas telescópicas de 20 y 40 toneladas, así como la presencia de cinco ingenieros especializados.

La dependencia mantiene estrecha coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de la Ciudad de México (SGIRPC) y la alcaldía Iztapalapa para realizar las maniobras con plena seguridad y en el menor tiempo posible. Se exhorta a la población a mantenerse fuera del perímetro del socavón y atender las recomendaciones de las autoridades que se encuentran en el lugar para evitar accidentes.

Al respecto, la alcaldesa en Iztapalapa, Aleida Alavés, enfatizó la urgencia de iniciar las obras de inmediato para dar tranquilidad a vecinas y vecinos.

Reiteró que los trabajos se llevarán a cabo con presencia permanente de personal técnico de la alcaldía y del gobierno central, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, la alcaldía informó que se realiza un censo notarial casa por casa para verificar el estado estructural de las viviendas cercanas; también se colocarán viguetas y placas de acero alrededor del socavón para evitar derrumbes; y por prevención no se permitirá el paso de vehículos pesados en la zona.

