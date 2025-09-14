¿Dónde se formó el socavón en el que cayó el camión refresquero? Conoce su punto exacto

El pasado sábado 13 de septiembre un camión cayó en un enorme socavón que se abrió en una calle de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Tras el incidente la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, confirmó que no hubo personas lesionadas y que autoridades de la delegación llegaron al lugar minutos después de que se comenzara a hundir el vehículo, sin embargo, mientras se coordinaban las acciones preventivas, el peso del camión terminó por sumirlo.

De acuerdo con los reportes iniciales de la alcaldía, el imprevisto se originó debido a problemas en la red de drenaje, que al ser "muy antigua", colapsó.

Este suceso ocurre tan solo 4 días después de la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, siniestro que ha dejado 13 muertes confirmadas y a decenas de heridos, también en la alcaldía Iztapalapa.

“Iztapalapa”:

Por un camión de Jarritos que se sumergió en un socavón en la colonia Renovación pic.twitter.com/qO88FJ37LF — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 13, 2025

¿Dónde se formó el socavón en el que cayó el camión refresquero?

El incidente ocurrió cuando un camión repartidor de una refresquera transitaba por la Avenida 5, en la colonia Renovación de la alcaldía Iztapalapa, en la capital del país.

El punto exacto donde se originó el socavón fue en la intersección de la Calle 3 con la Avenida 5 en dicha colonia.

El socavón se ubica en la intersección de Avenida 5 y Calle 3, colonia Renovación, Iztapalapa. Foto: Alcaldía Iztapalapa / Google Maps

Cerca de la zona se encuentra el Parque Cuitláhuac, la FES Zaragoza y la Utopía Olini. Asimismo, la estación de metro más cercana es "Tepalcates", de la Línea A, la cual corre sobre la Calzada Ignacio Zaragoza.

Usuarios en internet ya han marcado con un "tag" la ubicación exacta del incidente en Google Maps y la han nombrado "Socavón del Bienestar".

Imagen de Google Maps, en la que internautas ya han apodado a la ubicación como "socavón del Bienestar". Foto: Google Maps

