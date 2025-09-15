Más Información

Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Recaudación por combustibles cae 29 mil 300 mdp con marinos en Aduanas

Recaudación por combustibles cae 29 mil 300 mdp con marinos en Aduanas

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Mexicanos en EU cancelan fiestas patrias

Mexicanos en EU cancelan fiestas patrias

Lluvia intensa deja inundada Iztapalapa; autos quedan varados en la Calzada Ignacio Zaragoza

Lluvia intensa deja inundada Iztapalapa; autos quedan varados en la Calzada Ignacio Zaragoza

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

La alcaldía Iztapalapa informó que, debido a que se agrandó el que se había creado este sábado en el cruce de Calle 4 y Avenida 5, colonia Renovación, ocho familias de la zona fueron evacuadas.

Indicó que el socavón se acrecentó tras las intensas lluvias de la tarde noche de este domingo.

En un comunicado, la demarcación explicó que 20 personas y tres mascotas se instalaron en el Centro de Cuidados de la Súper Manzana 4 de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

Lee también

Mientras que el resto, expuso la alcaldía, se fue a casa de familiares.

Este sábado a las 14:00 horas un camión perteneciente a la empresa refresquera Jarritos se hundió en un socavón que se creó en la colonia Renovación, debido a una falla en una línea de la red de drenaje subterránea en la zona.

La alcaldía indicó que el rescate del camión requirió la intervención de varias grúas, así como una de 120 toneladas, que fue la encargada de extraerlo de la tierra alrededor de las 11:00 horas de este domingo, tras 20 horas de maniobras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses