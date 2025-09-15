La alcaldía Iztapalapa informó que, debido a que se agrandó el socavón que se había creado este sábado en el cruce de Calle 4 y Avenida 5, colonia Renovación, ocho familias de la zona fueron evacuadas.

Indicó que el socavón se acrecentó tras las intensas lluvias de la tarde noche de este domingo.

En un comunicado, la demarcación explicó que 20 personas y tres mascotas se instalaron en el Centro de Cuidados de la Súper Manzana 4 de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

Mientras que el resto, expuso la alcaldía, se fue a casa de familiares.

Este sábado a las 14:00 horas un camión perteneciente a la empresa refresquera Jarritos se hundió en un socavón que se creó en la colonia Renovación, debido a una falla en una línea de la red de drenaje subterránea en la zona.

La alcaldía indicó que el rescate del camión requirió la intervención de varias grúas, así como una de 120 toneladas, que fue la encargada de extraerlo de la tierra alrededor de las 11:00 horas de este domingo, tras 20 horas de maniobras.

