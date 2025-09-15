Más Información
La capital se pinta de verde, blanco y rojo con actividades culturales y musicales.
La Ciudad de México se prepara para conmemorar este 15 de septiembre los 215 años de la Independencia de México, con una amplia cartelera de conciertos y verbenas populares organizadas en las explanadas de las 16 alcaldías.
De acuerdo con la programación difundida en redes sociales, cada demarcación ofrecerá espectáculos gratuitos que incluyen música en vivo, gastronomía tradicional y actividades culturales para el disfrute de las familias capitalinas.
