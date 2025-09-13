Más Información

Fiscalía de Paraguay descarta extradición inmediata de Hernán Bermúdez

Fiscalía de Paraguay descarta extradición inmediata de Hernán Bermúdez

Homicidio culposo, lesiones y daños, los tres delitos que persigue la Fiscalía por explosión en Iztapalapa

Homicidio culposo, lesiones y daños, los tres delitos que persigue la Fiscalía por explosión en Iztapalapa

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

La Alcaldía te da la oportunidad de ganar un meet and greet con los artistas o Remmy Valenzuela este 15 de septiembre como parte de su celebración por las fiestas patrias.

El concurso ya está abierto a través de redes sociales y recibe participantes hasta el lunes a las 12:00 hrs.

Los ganadores serán anunciados a las 13:00 hrs del Día de la Independencia y se elegirán con base en la cantidad de "me gusta" que acumulen en su participación.

Lee también

Foto: @AlcaldiaGAM
Foto: @AlcaldiaGAM

Concierto gratis de Nicky Jam en la CDMX

El reggaetonero Nicky Jam será parte de la celebración este 15 de septiembre en la alcaldía Gustavo A. Madero donde se presentará en concierto totalmente gratis.

Además de Jam, la celebración contará con la participación del artista de música regional mexicana, Remmy Valenzuela, y con la presencia del alcalde, Janecarlo Lozano, y su comité para dar El .

"Vamos a perrear, vamos a bailar, vamos a pasarla increíble", declaró Nicky Jam en un video difundido por las redes sociales de la alcaldía.

Lee también

Invitados al Grito de Independencia en la GAM

En la Explanada de la GAM a partir de las 18:00 hrs:

  • Nicky Jam, cantante de reggaetón conocido por temas como "Hiekka", "X" y "Hasta el Amanecer".
  • Remmy Valenzuela, cantante de regional mexicano conocido por temas como "Mi Princesa", "Se Va Muriendo Mi Alma" y "Nadie".
Remmy Valenzuela. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Remmy Valenzuela. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

En el Deportivo Carmen Serdán de la GAM a partir de las 18:00 hrs:

  • Kartel del Mambo, agrupación de música tropical "merengue".
  • May González, cantante originario de Cartagena, Colombia de música tropical.
  • El Gran Combo de Puerto Rico, agrupación de música tropical "salsa".

Lee también

Cómo participar para ganar el meet and greet con Nicky Jam y Remmy Valenzuela

La Alcaldia Gustavo A. Madero dio a conocer los pasos para participar en el concurso a través de su muro de Facebook este 12 de septiembre.

Para ganar un meet and greet con Nicky Jam o Remmy Valenzuela el día 15 de septiembre debes seguir los siguientes pasos:

Desde Facebook:

  • Dar "me gusta" y comentar esta publicación.
  • Tu comentario debe responder a las preguntas: ¿por qué quieres conocer a Nicky Jam o Remmy Valenzuela? y ¿quién sería tu acompañante?
  • Después, deberás compartir la publicación etiquetando al alcalde Janecarlo Lozano Reynoso y a la página oficial de la Alcaldia.
  • Seguir al alcalde y a la Alcaldia en Facebook, TikTok e Instagram.

Lee también

Foto: Captura de pantalla
Foto: Captura de pantalla

Desde Instagram:

  • Dar "me gusta" y comentar este post.
  • Tu comentario debe responder a las preguntas: ¿por qué quieres conocer a Nicky Jam o Remmy Valenzuela? y ¿quién sería tu acompañante?
  • Después, deberás compartir la publicación etiquetando al alcalde Janecarlo Lozano Reynoso y a la página oficial de la Alcaldia.
  • Seguir al alcalde y a la Alcaldia en Facebook, TikTok e Instagram.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses