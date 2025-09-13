La Alcaldía Gustavo A. Madero te da la oportunidad de ganar un meet and greet con los artistas Nicky Jam o Remmy Valenzuela este 15 de septiembre como parte de su celebración por las fiestas patrias.

El concurso ya está abierto a través de redes sociales y recibe participantes hasta el lunes 15 de septiembre a las 12:00 hrs.

Los ganadores serán anunciados a las 13:00 hrs del Día de la Independencia y se elegirán con base en la cantidad de "me gusta" que acumulen en su participación.

Foto: @AlcaldiaGAM

Concierto gratis de Nicky Jam en la CDMX

El reggaetonero Nicky Jam será parte de la celebración este 15 de septiembre en la alcaldía Gustavo A. Madero donde se presentará en concierto totalmente gratis.

Además de Jam, la celebración contará con la participación del artista de música regional mexicana, Remmy Valenzuela, y con la presencia del alcalde, Janecarlo Lozano, y su comité para dar El Grito de Independencia.

"Vamos a perrear, vamos a bailar, vamos a pasarla increíble", declaró Nicky Jam en un video difundido por las redes sociales de la alcaldía.

Invitados al Grito de Independencia en la GAM

En la Explanada de la GAM a partir de las 18:00 hrs:

Nicky Jam , cantante de reggaetón conocido por temas como "Hiekka", "X" y "Hasta el Amanecer".

, cantante de reggaetón conocido por temas como "Hiekka", "X" y "Hasta el Amanecer". Remmy Valenzuela, cantante de regional mexicano conocido por temas como "Mi Princesa", "Se Va Muriendo Mi Alma" y "Nadie".

Remmy Valenzuela. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

En el Deportivo Carmen Serdán de la GAM a partir de las 18:00 hrs:

Kartel del Mambo , agrupación de música tropical "merengue".

, agrupación de música tropical "merengue". May González, cantante originario de Cartagena, Colombia de música tropical.

El Gran Combo de Puerto Rico, agrupación de música tropical "salsa".

Cómo participar para ganar el meet and greet con Nicky Jam y Remmy Valenzuela

La Alcaldia Gustavo A. Madero dio a conocer los pasos para participar en el concurso a través de su muro de Facebook este 12 de septiembre.

Para ganar un meet and greet con Nicky Jam o Remmy Valenzuela el día 15 de septiembre debes seguir los siguientes pasos:

Desde Facebook:

Dar "me gusta" y comentar esta publicación .

. Tu comentario debe responder a las preguntas: ¿por qué quieres conocer a Nicky Jam o Remmy Valenzuela? y ¿quién sería tu acompañante?

Después, deberás compartir la publicación etiquetando al alcalde Janecarlo Lozano Reynoso y a la página oficial de la Alcaldia.

deberás compartir la publicación etiquetando al alcalde y a la de la Alcaldia. Seguir al alcalde y a la Alcaldia en Facebook, TikTok e Instagram.

Foto: Captura de pantalla

Desde Instagram:

Dar "me gusta" y comentar este post .

Después, deberás compartir la publicación etiquetando al alcalde Janecarlo Lozano Reynoso y a la página oficial de la Alcaldia.

deberás compartir la publicación etiquetando al alcalde y a la de la Alcaldia. Seguir al alcalde y a la Alcaldia en Facebook, TikTok e Instagram.

