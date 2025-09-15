Más Información

Este , la Ciudad de México vivirá una noche de fiesta con motivo del Grito de Independencia, que será encabezado en el Zócalo por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que estará acompañado por el concierto de La Arrolladora Banda El Limón.

Debido a los festejos, autoridades capitalinas informaron sobre el cierre de varias calles y avenidas principales, tanto en el Centro Histórico como en distintas alcaldías, donde también se realizarán verbenas y conciertos gratuitos.

Calles cerradas en el Centro Histórico

Un total de nueve vialidades permanecerán cerradas desde la tarde del lunes 15 y hasta la mañana del martes 16 de septiembre:

  • Av. 20 de Noviembre
  • Av. 16 de Septiembre
  • 5 de Febrero
  • Francisco I. Madero
  • 5 de Mayo
  • Calle Monte de Piedad
  • Calle Seminario
  • Calle Moneda
  • Av. Pino Suárez

Calles cerradas por alcaldía

Benito Juárez

  • División del Norte (entre Miguel Laurent y Municipio Libre)
  • Municipio Libre (entre División del Norte y Uxmal)
  • Uxmal (entre Municipio Libre y Miguel Laurent; acceso restringido a tránsito local y residentes con identificación)

Álvaro Obregón

  • Calle 10

Azcapotzalco

  • Av. Azcapotzalco
  • Castilla Oriente
  • Aquiles Elorduy
  • Heraldo
  • Salónica
  • Invierno

Coyoacán

  • Sin información oficial

Cuajimalpa de Morelos

  • Av. Juárez (de Av. México a 21 de marzo y de Av. Veracruz a Av. México)
  • Av. México (de Guillermo Prieto a Ocampo)

Gustavo A. Madero

  • Calle Garrido
  • San Juan de Aragón
  • Martín Carrera
  • Vicente Villada

Iztacalco

  • Sin información oficial

Cuauhtémoc

  • Luis D. Colosio
  • Jesús García
  • Juan Aldama
  • Buenavista

Iztapalapa

  • No habrá cierres viales por el Grito

Magdalena Contreras

  • Álvaro Obregón
  • José Moreno Salido
  • Emiliano Zapata
  • Calle Independencia
  • Benito Juárez

Miguel Hidalgo

  • Gob. Vicente Eguía, esquina Parque Lira
  • Gral. Sóstenes Rocha, esquina Vicente Eguía y Enrique Torroella
  • Gral. Sóstenes Rocha, esquina Francisco Ramírez
  • Privada Gral. Sóstenes Rocha, esquina Blvd. Adolfo López Mateos

Milpa Alta

  • Sin información oficial

Tláhuac

  • Sin información oficial

Tlalpan

  • Sin información oficial

Venustiano Carranza

  • Sin información oficial

Xochimilco

  • Sin información oficial

Horarios de reapertura

Las autoridades indicaron que los horarios de reapertura varían según la alcaldía, aunque en la mayoría de los casos las vialidades volverán a la normalidad la mañana del martes 16 de septiembre de 2025.

