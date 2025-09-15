Más Información
Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay
Este 15 de septiembre de 2025, la Ciudad de México vivirá una noche de fiesta con motivo del Grito de Independencia, que será encabezado en el Zócalo por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que estará acompañado por el concierto de La Arrolladora Banda El Limón.
Debido a los festejos, autoridades capitalinas informaron sobre el cierre de varias calles y avenidas principales, tanto en el Centro Histórico como en distintas alcaldías, donde también se realizarán verbenas y conciertos gratuitos.
Lee también Grito de Independencia 2025 en CDMX: Horarios de las celebraciones por alcaldía
Calles cerradas en el Centro Histórico
Un total de nueve vialidades permanecerán cerradas desde la tarde del lunes 15 y hasta la mañana del martes 16 de septiembre:
- Av. 20 de Noviembre
- Av. 16 de Septiembre
- 5 de Febrero
- Francisco I. Madero
- 5 de Mayo
- Calle Monte de Piedad
- Calle Seminario
- Calle Moneda
- Av. Pino Suárez
Calles cerradas por alcaldía
Benito Juárez
- División del Norte (entre Miguel Laurent y Municipio Libre)
- Municipio Libre (entre División del Norte y Uxmal)
- Uxmal (entre Municipio Libre y Miguel Laurent; acceso restringido a tránsito local y residentes con identificación)
Álvaro Obregón
- Calle 10
Azcapotzalco
- Av. Azcapotzalco
- Castilla Oriente
- Aquiles Elorduy
- Heraldo
- Salónica
- Invierno
Lee también Transporte en CDMX por el 16 de septiembre; consulta horarios del Metro, Metrobús y Trolebús
Coyoacán
- Sin información oficial
Cuajimalpa de Morelos
- Av. Juárez (de Av. México a 21 de marzo y de Av. Veracruz a Av. México)
- Av. México (de Guillermo Prieto a Ocampo)
Gustavo A. Madero
- Calle Garrido
- San Juan de Aragón
- Martín Carrera
- Vicente Villada
Iztacalco
- Sin información oficial
Cuauhtémoc
- Luis D. Colosio
- Jesús García
- Juan Aldama
- Buenavista
Lee también Fiestas patrias 2025: 3 platillos sencillos para hacer este 15 septiembre
Iztapalapa
- No habrá cierres viales por el Grito
Magdalena Contreras
- Álvaro Obregón
- José Moreno Salido
- Emiliano Zapata
- Calle Independencia
- Benito Juárez
Miguel Hidalgo
- Gob. Vicente Eguía, esquina Parque Lira
- Gral. Sóstenes Rocha, esquina Vicente Eguía y Enrique Torroella
- Gral. Sóstenes Rocha, esquina Francisco Ramírez
- Privada Gral. Sóstenes Rocha, esquina Blvd. Adolfo López Mateos
Milpa Alta
- Sin información oficial
Tláhuac
- Sin información oficial
Lee también FOTOS: Estos serán los uniformes del Ejército durante el Desfile Militar 2025 del 16 de septiembre
Tlalpan
- Sin información oficial
Venustiano Carranza
- Sin información oficial
Xochimilco
- Sin información oficial
Horarios de reapertura
Las autoridades indicaron que los horarios de reapertura varían según la alcaldía, aunque en la mayoría de los casos las vialidades volverán a la normalidad la mañana del martes 16 de septiembre de 2025.
LL