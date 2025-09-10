La Ciudad de México amaneció este miércoles 10 de septiembre con lluvia en distintas zonas, lo que ameritó la activación de la alerta púrpura (la quinta de la temporada) en la alcaldía Tlalpan.

No obstante, a lo largo del día, sobre todo por la tarde, se esperan lluvias fuertes y rachas de viento fuertes en distintos puntos de la capital, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

En el Boletín Meteorológico se prevé que haya lluvias fuertes en la CDMX a partir de las 15:00 de la tarde y hasta las 3:00 de la mañana del jueves 11 de septiembre, por lo que lo mejor será tomar precauciones.

Además, se tiene previsto que haya vientos fuertes entre las 15:00 horas y las 20:00 de la noche.

Durante las próximas 24 horas se espera una temperatura máxima de 25°C y mínima de 14°C.

