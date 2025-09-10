Más Información

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Paquete Económico "histórico", destaca Hacienda; sin reforma fiscal, va por mayor recaudación: Edgar Amador

La Ciudad de México amaneció este miércoles 10 de septiembre con lluvia en distintas zonas, lo que ameritó la activación de la (la quinta de la temporada) en la alcaldía Tlalpan.

No obstante, a lo largo del día, sobre todo por la tarde, se esperan lluvias fuertes y rachas de viento fuertes en distintos puntos de la capital, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

En el Boletín Meteorológico se prevé que haya lluvias fuertes en la CDMX a partir de las 15:00 de la tarde y hasta las 3:00 de la mañana del jueves 11 de septiembre, por lo que lo mejor será tomar precauciones.

Además, se tiene previsto que haya vientos fuertes entre las 15:00 horas y las 20:00 de la noche.

Durante las próximas 24 horas se espera una temperatura máxima de 25°C y mínima de 14°C.

