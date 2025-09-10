Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó la activación y actualización de alertas por que se presentarán durante la madrugada y mañana del miércoles 10 de septiembre de 2025 en diversas demarcaciones de la capital.

De acuerdo con el reporte oficial difundido en redes sociales, se activó la Alerta Púrpura en Tlalpan, debido a la persistencia de lluvias fuertes en la zona.

Asimismo, la dependencia indicó que se actualizó la Alerta Roja para las alcaldías Magdalena Contreras y Tláhuac, mientras que en Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco se mantiene la Alerta Naranja.

En tanto, se informó que Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Milpa Alta permanecerán bajo Alerta Amarilla, también por lluvias intensas en las próximas horas.

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones, evitar transitar en zonas encharcadas o cercanas a cuerpos de agua, y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la SGIRPC.

