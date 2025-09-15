El Gobierno de la Ciudad de México activó el operativo Tlaloque tras las fuertes lluvias registradas durante la tarde y noche de este domingo atendiendo, hasta ahora, 24 encharcamientos y 21 árboles caídos.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó el desbloqueo de coladeras y el retiro de basura en vialidades como Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, para bajar el nivel del agua y poder reanudar la circulación.

Algunas de las vialidades que reportaron encharcamientos son Avenida Río Consulado, Av. de las Torres, Francisco Villa, República Federal del Sur, entre otras.

La Línea A del Metro de la CDMX suspendió el servicio de Guelatao a La Paz. Como apoyo, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicio de Guelatao a Santa Martha.

Ante la inminente presencia de las lluvias y la posibilidad de granizo, el Gobierno de la Ciudad de México activó la alerta roja, naranja y amarilla.

En tanto, se mantiene el llamado a toda la ciudadanía a evitar tirar basura en las calles, áreas verdes y vasos reguladores o represas, ya que 50% de los encharcamientos e inundaciones se deben a los desechos inorgánicos depositados en las calles.

dft/LL