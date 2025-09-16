Los dos millones de litros de agua que llovieron en 30 minutos el pasado domingo en la alcaldía de Iztapalapa provocaron el agrandamiento de un socavón en la colonia Renovación, lo que generó la evacuación de 27 personas y la afectación en 125 casas.

El socavón que se formó en la colonia Renovación en la alcaldía Iztapalapa aumentó de diámetro al pasar de cinco a 10 metros, por lo que se evacuó a 27 personas y se afectó 125 casas, el 16 de septiembre d e2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

Reparación en casi un mes

Los trabajos de reparación de la oquedad de nueve metros de profundidad tardarán menos de un mes, mientras se arregla el tramo del colector que provocó el hoyo, se rellena y se compacta, dijo la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez.

En tanto, en la zona, vecinos de la Avenida 5, donde se creó la oquedad, dicen temer que se vuelva a formar algo similar, pues se trata de una calle con al menos cinco baches y tres viviendas con cuarteaduras. “Ya no me siento seguro”, dijo uno.

