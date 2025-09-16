Vecinos evacuados de sus viviendas en Avenida 5, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, donde se creó un socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad, exigieron al Gobierno capitalino aumentar el apoyo de renta que es de 4 mil pesos mensuales, pues aseguraron que una renta por la zona va de los 6 mil a los 7 mil 500, como mínimo.

Señalaron estar desesperados porque, con 4 mil pesos, no podrán encontrar un lugar donde además acepten a sus hijos.

"Estamos bien agradecidos porque se han puesto firmes con nosotros pero siendo muy sinceros, con 4 mil pesos ni para el puro patio alcanza", dijo Martín Núñez, quien fue evacuado para prevenir incidentes por el socavón que se ubica frente a su vivienda.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, informó este lunes que debido a que el diámetro de la oquedad pasó de cinco a 10 metros este domingo fueron desalojadas 27 personas que vivían en cinco lotes ubicados en Avenida 5, de las cuales 20 se están quedando en el Centro de Cuidados de la Súper Manzana 4 de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

Aleida Alavez, informó que debido a que el diámetro de la oquedad pasó de cinco a 10 metros fueron desalojadas 27 personas Foto: Darío Luna

Martín es uno de los afectados que no pernoctan en el albergue, y como fue evacuado de imprevisto sin permitirle sacar nada, dijo que está preocupado porque "yo ahí tengo todas mis cosas, yo soy comerciante, chacharero, y pues no me puedo ir porque yo aquí también trabajo".

Explicó que, por ello, sólo puede buscar un lugar para rentar en la misma colonia Renovación, "porque aquí tengo todos mis clientes. Pero aquí de 6 (mil) varos no bajan las rentas, y pues la verdad es que acompletarle pues tampoco. Es un gasto que no se tiene previsto".

"Además que luego no me aceptan a mis hijos, yo tengo dos y aparte con mi mamá, que también quiere estar a sus anchas y yo necesito que podamos vivir en un lugar donde nos acepten como vamos", comentó.

Dijo que actualmente se está quedando con un conocido, pero como dicen "el muerto y el arrimado a los dos días apestan. Yo desde el primer día me sentí muy incómodo".

Foto: Darío Luna

Por ello Martín Núñez pide al Gobierno capitalino un apoyo mínimo de 6 mil pesos para rentar, cuando Aleida Alavez explicó este lunes que sería de 4 mil pesos hasta por tres meses.

Otra de las vecinas evacuadas, quien prefirió no decir su nombre, también aseguró que "no es suficiente, no nos va a alcanzar ni para el depósito. Si estábamos viendo uno que estaba en 7 mil pesos más dos meses de depósito".

"No es que no estemos agradecidos, o al menos en mi caso particular no estemos eso, pero sí creo que debería contemplarse un poco más", comentó.

Ella vive con sus dos hijos y su mamá e indicó que les ofrece la Secretaría de Vivienda no podrían encontrar un departamento que se adapte a sus necesidades. "Aunque claro que lo ideal sería regresar a mi casa, pues sabemos y entendemos lo que está pasando, pero sería mejor poco más de apoyo, unos 6 mil pesos tal vez".

Este martes su vivienda fue tapada con maderas por la empresa que se está encargando de reparar el socavón, por lo que le permitieron sacar algunas pertenencias antes de proteger el predio.

