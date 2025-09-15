Más Información

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez, confirmó la detención de “El Irving” quien es identificado como , en la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Fue detenido junto con una mujer en posesión de dosis y envoltorios de presunta , un arma de fuego con cartuchos útiles y un vehículo. No daremos ni un paso atrás en el combate a los grupos generadores de violencia para seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, explicó en su cuenta de X.

“Fue en la calle Beethoven y su cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas cuando observaron a un sujeto que portaba en sus manos lo que parecía ser una pistola, quien estaba acompañado de una mujer, por lo que se aproximaron, les marcaron el alto y les requirieron una revisión preventiva, conforme al protocolo de actuación policial”, detalló la SSC en un comunicado.

Drogas, dinero y arma de fuego aseguradas de "El Irving" y su acompañante (15/09/2025). Foto: Especial
Resultado de lo anterior, les aseguraron un arma de fuego corta abastecida con seis cartuchos útiles, siete bolsitas con una sustancia parecida a la droga conocida como tusi, tres dosis de aparente cocaína, un paquete con aproximadamente 35 gramos de lo que pudiera ser crystal, 98 envoltorios con una hierba verde similar a la marihuana, además de un vehículo en el que se encontraban recargados.

Por lo anterior, el hombre de 28 años de edad identificado como posible integrante de un , y la mujer de 22 años de edad que dijo ser ciudadana colombiana, fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica.

Auto asegurado junto a la detención de "El Irving" (15/09/2025). Foto: Especial
