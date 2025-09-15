El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez, confirmó la detención de “El Irving” quien es identificado como líder de la Unión Tepito, en la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Fue detenido junto con una mujer en posesión de dosis y envoltorios de presunta droga, un arma de fuego con cartuchos útiles y un vehículo. No daremos ni un paso atrás en el combate a los grupos generadores de violencia para seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, explicó en su cuenta de X.

“Fue en la calle Beethoven y su cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas cuando observaron a un sujeto que portaba en sus manos lo que parecía ser una pistola, quien estaba acompañado de una mujer, por lo que se aproximaron, les marcaron el alto y les requirieron una revisión preventiva, conforme al protocolo de actuación policial”, detalló la SSC en un comunicado.

Drogas, dinero y arma de fuego aseguradas de "El Irving" y su acompañante (15/09/2025). Foto: Especial

Resultado de lo anterior, les aseguraron un arma de fuego corta abastecida con seis cartuchos útiles, siete bolsitas con una sustancia parecida a la droga conocida como tusi, tres dosis de aparente cocaína, un paquete con aproximadamente 35 gramos de lo que pudiera ser crystal, 98 envoltorios con una hierba verde similar a la marihuana, además de un vehículo en el que se encontraban recargados.

Por lo anterior, el hombre de 28 años de edad identificado como posible integrante de un grupo delictivo, y la mujer de 22 años de edad que dijo ser ciudadana colombiana, fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica.

Auto asegurado junto a la detención de "El Irving" (15/09/2025). Foto: Especial

