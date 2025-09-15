Más Información

Luego de una agresión, elementos de la Secretaría de Marina () en coordinación con el Ejército y Guardia Nacional, aseguraron armas, municiones, droga y equipo táctico.

Al realizar recorridos de reconocimiento terrestre en la comunidad de Guadalupe de los Reyes, en el municipio de Cosalá en Sinaloa, los uniformados sufrieron una agresión por civiles armados, situación que fue repelida.

El informó que, una vez controlada la situación, en el lugar localizaron un arma larga tipo fusil AK- 47, calibre 7.62 mm, seis cartuchos calibre .50 mm, 11 cargadores desabastecidos para calibre 7.62 mm, dos cargadores desabastecidos para calibre 45 mm.

También una bolsa con sustancias ilícitas, 22 dosis con sustancia granulada con características de la metanfetamina, siete dosis con polvo blanco con características similares a la cocaína, 10 dosis con hierba seca con características similares a la marihuana, equipo táctico, tres placas balísticas y dos chalecos tácticos con portacargadores vacíos.

El Gabinete de Seguridad señaló que la droga y el material bélico fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que continúe con las investigaciones correspondientes.

El Gobierno Federal reiteró su compromiso de salvaguardar el patrimonio de la sociedad.

Tras agresión, Marina asegura armas, cargadores y droga en Cosalá, Sinaloa este lunes 15 de septiembre de 2025. Foto: Especial
Tras agresión, Marina asegura armas, cargadores y droga en Cosalá, Sinaloa este lunes 15 de septiembre de 2025. Foto: Especial

