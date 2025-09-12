Puebla, Pue.- Ignacio Mier, senador de Morena, aseguró que desde el Senado acompañan a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contra el caso de huachicol fiscal, relacionado con la Secretaría de Marina (Semar).

Al llegar al evento "La Transformación Avanza" en Puebla, Mier reconoció a Sheinbaum por limpiar el prestigio de la Semar.

"La Presidenta fue valiente, tope hasta donde tope, lo dijo claramente, y es importante para limpiar el prestigio de una institución como lo es la Marina de México", declaró el senador.

"En el Senado de la República acompañamos la moción de la Presidenta de la República, porque es un quebranto para el país y genera todavía un problema mayor para una de las empresas más importantes del país como es Pemex", agregó.

