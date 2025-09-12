Más Información

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

Por fiestas patrias desplegarán 13 mil policías en CDMX y habrá alcoholímetro las 24 horas hasta el 16 de septiembre

Asesinato de Charlie Kirk: Cronología de las más de 30 horas para capturar al atacante, Tyler Robinson

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

Al ser cuestionada sobre la , la presidenta reconoció que hay pérdida de empleos, pero en el sector agrícola es por la sequía.

Explicó que el se está reuniendo con el gobernador , y con las cámaras empresariales ante las inquietudes que ha generado la violencia.

"Ha habido pérdida de empleo en Sinaloa, mucho tiene que ver con la sequía, ahorita ya afortunadamente ya está lloviendo, pero la principal pérdida de empleo es el sector agrícola, y no está necesariamente vinculada al problema de violencia, sino más bien al problema de la sequía", comentó.

Sheinbaum Pardo mencionó que es importante el apoyo que le han dado a .

"El secretario de seguridad, y puede ir el secretario de desarrollo económico o de economía de Sinaloa ahora que vayan, la próxima vez, pueden hablar con, no solo con ellos, sino con distintos sectores", destacó.

