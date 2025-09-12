Al ser cuestionada sobre la ola de violencia en Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que hay pérdida de empleos, pero en el sector agrícola es por la sequía.

Explicó que el gabinete de Seguridad se está reuniendo con el gobernador Rubén Rocha, y con las cámaras empresariales ante las inquietudes que ha generado la violencia.

"Ha habido pérdida de empleo en Sinaloa, mucho tiene que ver con la sequía, ahorita ya afortunadamente ya está lloviendo, pero la principal pérdida de empleo es el sector agrícola, y no está necesariamente vinculada al problema de violencia, sino más bien al problema de la sequía", comentó.

Sheinbaum Pardo mencionó que es importante el apoyo que le han dado a Sinaloa.

"El secretario de seguridad, y puede ir el secretario de desarrollo económico o de economía de Sinaloa ahora que vayan, la próxima vez, pueden hablar con, no solo con ellos, sino con distintos sectores", destacó.

