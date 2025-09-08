Culiacán.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, comentó que la inseguridad no ha sido superada aún, por lo que reconoció que los ciudadanos que salieron a manifestarse contra la violencia y demandar la paz ejercieron su derecho y encontraron las condiciones de ejercer la libertad para hacerlo.

Durante su tradicional conferencia semanal, donde adelantó que el próximo martes nuevamente sesionará en esta ciudad el Gabinete de Seguridad Federal, enfatizó que los tres niveles de gobierno asumen estrategias y acciones para recuperar la tranquilidad en toda la entidad.

Lee también Marchan por cese de la violencia y restitución de la paz en Sinaloa; “Dios los acompaña”; obispo de Culiacán

En una exposición sobre el tema, indicó que el gobierno federal y estatal emprenden acciones para generar las condiciones para que la población vuelva a vivir en un clima de tranquilidad y paz.

Al comentar la celebración de la magna marcha celebrada el domingo pasado en la capital del estado, donde participaron miles de personas de diversas edades y sexos, el gobernador del estado los felicitó por haber participado para demandar que vuelva la paz en la entidad.

Sobre la celebración de la próxima reunión del Gabinete de Seguridad Federal, Rocha Moya solo informó que esta se celebrará en la Base Aérea Militar en Culiacán, sin que aún se tenga mayores detalles sobre este evento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL