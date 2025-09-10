Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya comentó que en la reunión con los miembros del Gabinete de Seguridad Federal y empresarios de diversas ramas, hubo un planteamiento en el sentido que se va a continúan atendiendo el problema de la inseguridad en Sinaloa, hasta lograr el restablecimiento de la paz.

Comentó, sin dar mayores detalles, a su salida de la Base Aérea Militar, donde tuvo lugar dicha reunión, que tanto el Secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, como el de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detallaron sobre los avances que se han logrado en la materia.

Dio a conocer que las autoridades federales, refrendaron la instrucción de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum se continuar trabajando para el restablecimiento de la tranquilidad, sin que se conozca si en breve se aumentara la presencia de mayor número de personal militar o de la Guardia Nacional.

Lee también Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Rocha Moya reveló que empresarios del ramo agrícola expusieron sus inquietudes ante la cercanía del nuevo periodo de siembras del nuevo ciclo, ya que temen que se presenten hechos delictivos, por lo que solicitaron operativos de seguridad.

Los miembros del Gabinete de Seguridad Federal, encabezados por Omar García Harfuch y empresarios de Sinaloa, se reunieron en privado, en la Base Aérea Militar, en privado, como parte de los compromisos de sesionar en forma periódica en la capital del estado para evaluar los avances en la restauración de la tranquilidad.

Lee también Chihuahua y Defensa refuerzan estrategia contra delitos; instalarán bases de operaciones adicionales en la entidad

El evento que tiene carácter de privado, tiene lugar desde esta mañana, donde diversos lideres empresariales y miembros del sector privado fueron invitados a estar presente, como parte de las acciones que se desarrollan por la federación el estado.

A esta reunión del gabinete de seguridad, asiste el Secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, el titular de Marina, Almirante, Reymundo Pedro Morales Ángeles, el Titular de la Guardia Nacional, general Hernán Cortes Hernández y el gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov