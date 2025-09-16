Más Información

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

En vivo: Primer desfile militar de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto este 16 de septiembre

Primer desfile de Claudia Sheinbaum: ninguna injerencia es posible en nuestra patria, asegura

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Desfile militar 16 de septiembre: Ejército llama a la unidad nacional para desterrar a la delincuencia y la violencia

La Ciudad de México amaneció en calma y sin aroma a pólvora tras los

Luego de la jornada de celebraciones por la Independencia, la capital del país despertó este martes con un ambiente inusualmente tranquilo: sin el característico olor a pólvora, con calles semivacías y un cielo despejado.

Desde temprana hora, las principales vialidades como el Eje Central Lázaro Cárdenas, Río Churubusco y el Anillo Periférico mostraron un tránsito ligero, contrastando con la actividad de la noche anterior. Apenas algunas personas se observaron en calles y banquetas, lo que dio a la ciudad una imagen de pausa y respiro.

A diferencia de otros años, en esta ocasión el aire no presentó rastros de contaminantes derivados de juegos pirotécnicos, ni se percibió el aroma a pólvora que suele impregnar la atmósfera tras los festejos. En cambio, el cielo limpio y la claridad de la mañana ofrecieron un panorama distinto para los habitantes que salieron a ejercitarse o transitar en las primeras horas.

“Es raro caminar hoy y no oler a pólvora ni ver el cielo nublado por el humo de los cohetes. Se siente como si la ciudad hubiera hecho una pausa para descansar después de tanto festejo”, comentó Rosa María Hernández, vecina de la colonia Doctores, mientras recorría a pie una de las calles aledañas al Eje Central.

