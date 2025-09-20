Con la detención de Juan Manuel García González, alias “El Chacal” o el “El Chuki”, a quien autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) consideran el líder de la organización criminal “Los Tanzanios”, se asesta un golpe a esta banda asentado en alcaldías oriente y centro de la Ciudad de México.

Actividades ilícitas

El grupo de “Los Tanzanios” está dedicado a actividades ilícitas como al narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso, aseguró la SSC tras la detención de “El Chacal” o “El Chuki”.

Sin embargo, a decir de investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), este grupo criminal habría comenzado con operaciones como robo a transeúnte y a microbuses en Iztapalapa.

“Los Tanzanios son considerados una banda delictiva dedicada a robo a transeúnte y asaltos en microbuses, que después extendió sus actividades ilícitas con la venta de droga, extorsión de tianguistas y a choferes de transporte público en la alcaldía de Iztapalapa”, informó el entonces vocero de la FGJ, Ulises Lara, sobre este grupo criminal.

Detienen a "El Chacal"

Y si bien se tenía identificada su zona de operaciones al oriente de la Ciudad de México, tras la reciente detención de “El Chacal”, la SSC hizo saber que también operan en la alcaldía Cuauhtémoc.

De hecho, la detención del líder de los Tanzanios se realizó en calles de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en posesión de cientos de dosis de droga.

“De acuerdo a los trabajos de investigación se supo que el sujeto, al parecer, es líder de un grupo generador de violencia que opera principalmente en las alcaldías de Iztapalapa y Cuauhtémoc”, informó la SSC.

Sin embargo, no es la primera vez que se detiene a Juan Manuel García González. “El Chacal” cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: en 1997 por el delito de robo, en 2005 por robo agravado calificad y en 2024 por delitos contra la salud y posesión de cartuchos.

El 20 de julio de 2024 “El Chacal” o “El Chuki” fue detenido en la colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa.

En aquella ocasión se le encontraron drogas y cartuchos de uso exclusivo o alto calibre.

Otro de los jefes de la banda fue Irving Ricardo también conocido como “La Liebre”, quien dirigió a Los Tanzanios hasta su aprehensión en mayo de 2023 en la colonia Leyes de Reforma, en Iztapalapa.

Junto a Irving Ricardo se detuvo a Brandon Joaquín. Ambos fueron vinculados a proceso por un juez de control por los delitos contra la salud y cohecho.

Semanas después de la detención de “La Liebre” y de Brandon Joaquín, se detuvo a dos integrantes más de Los Tanzanios.

Kevin Israel y César “N” fueron detenidos en calles de la alcaldía Iztacalco, en julio de 2023, por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Otro de los golpes más importantes a esta organización criminal fue la detención de Nicolás Enrique, alias “El Nico” o “El Tanzanio”, registrada en septiembre de 2023.

“El Nico” habría asumido el liderazgo de los Tanzanios tras la detención de “El Chacal” en el año 2005.

En noviembre del año pasado se detuvo a otro presunto integrante de los Tanzanios, Raymundo “N”, también conocido como “El Kamala”, en la colonia Plan de Iguala, en Iztapalapa.

La anterior administración de la Fiscalía de Justicia local informó que investigaba nexos entre Los Tanzanios y La Unión Tepito así como con otro grupo delictivo, Los Dukes.

maot