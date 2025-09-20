Policías de la Ciudad de México detuvieron a Juan Manuel García González, alias “El Chacal” o “El Chuki”, quién sería el líder de los Los Tanzanios, banda dedicada al narcomenudeo, extorsión y cobro de piso al oriente de la capital, según autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Cae "El Chacal" en la Cuauhtémoc

“El Chacal” o “El Chuki”, de 52 años de edad, fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc en posesión de 296 dosis de droga y 200 gramos de marihuana a granel.

La detención se realizó cuando policías de la SSC patrullaban por las calles Doctor Idelfonso Velasco y Doctor Agustín Andrade, en la colonia Doctores, y observaron a un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una camioneta manejando lo que serían paquetes con droga.

Los elementos de la SSC marcaron el alto al conductor de la camioneta y les realizaron una revisión tras la cual les aseguraron 196 bolsas con marihuana, 100 con crystal y 200 gramos de yerba a granel.

Por lo anterior, se detuvo a Juan Manuel García González y a la mujer que lo acompañaba.

De acuerdo a la SSC, los Tanzanios es un grupo delictivo generador de violencia que opera principalmente en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Además, el “El Chacal” o “El Chuki” cuenta con tres ingresos en el sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud, robo agravado y portación de cartuchos de uso exclusivo.

