Más Información

Investigan a militares y GN por huachicol en ferrotanques

Investigan a militares y GN por huachicol en ferrotanques

Sin cantar, dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

Sin cantar, dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

Julieta Fierro, adiós a la astrónoma que llevó la ciencia a generaciones

Julieta Fierro, adiós a la astrónoma que llevó la ciencia a generaciones

Donan tejidos para víctimas de la explosión en Puente la Concordia

Donan tejidos para víctimas de la explosión en Puente la Concordia

Hospedaje de lujo y Diego Jiménez Labora: Loret revela posible motivo de visita de Andy López en Tokio

Hospedaje de lujo y Diego Jiménez Labora: Loret revela posible motivo de visita de Andy López en Tokio

Examinará la ONU crisis de desaparecidos en México

Examinará la ONU crisis de desaparecidos en México

Policías de la Ciudad de México detuvieron a Juan Manuel García González, alias o “El Chuki”, quién sería el líder de los Los Tanzanios, banda dedicada al, extorsión y cobro de piso al oriente de la capital, según autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Cae "El Chacal" en la Cuauhtémoc

“El Chacal” o “El Chuki”, de 52 años de edad, fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc en posesión de 296 dosis de droga y 200 gramos de marihuana a granel.

La detención se realizó cuando policías de la SSC patrullaban por las calles Doctor Idelfonso Velasco y Doctor Agustín Andrade, en la colonia Doctores, y observaron a un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una camioneta manejando lo que serían paquetes con droga.

Lee también

Los elementos de la SSC marcaron el alto al conductor de la camioneta y les realizaron una revisión tras la cual les aseguraron 196 bolsas con marihuana, 100 con crystal y 200 gramos de yerba a granel.

Por lo anterior, se detuvo a Juan Manuel García González y a la mujer que lo acompañaba.

De acuerdo a la SSC, los Tanzanios es un grupo delictivo generador de violencia que opera principalmente en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Lee también

Además, el “El Chacal” o “El Chuki” cuenta con tres ingresos en el sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud, robo agravado y portación de cartuchos de uso exclusivo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses