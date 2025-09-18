El pasado 23 de agosto un socavón de seis metros de profundidad se formó en el camellón de Avenida Talismán, frente al número 4012, alcaldía Gustavo A. Madero, por el que una señora cayó.

Se trata de la demarcación con más socavones en lo que va del año, con una concentración de 44 de los 153 registros en la capital.

Así luce el socavón de la GAM a casi un mes

Cuando se formó la oquedad, este diario pudo constatar que al interior se observaba hueco, con unas ramas que cruzaban y el colector que se dañó.

A un mes, la oquedad ya está prácticamente reparada, con cientos de costales de grava colocados para su estabilización y para evitar que se expanda, así como con una serie de tablaestacas que le brindan rigidez.

El pasado 23 de agosto un socavón de seis metros de profundidad se formó en la Avenida Talismán Foto: Rafael García.

Ya se encuentra prácticamente tapado de tierra, por lo que sólamente quedan menos de dos metros hacia la superficie.

Por lo que comentaron trabajadores, el tubo de 1.52 metros de diámetro que provocó la ruptura del pavimento ya se encuentra casi cambiado en su totalidad. Serían 10 metros y ya únicamente faltan unos dos, refirieron.

Decenas de trabajadores han laborado en su reparación desde aquel 23 de agosto, con ayuda de una retroexcavadora y luego de retirar el adoquín del camellón, que se volverá a colocar al finalizar la reparación.

Mientras, el camellón se encuentra cercado por tablas de madera en unos 25 metros de largo y otros dos y medio de altura, con una manta que dice "trabajos por presencia de socavón".

