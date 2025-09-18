La familia de Daniel, el repartidor de comida rápida que murió tras ser impactado por la conductora de una camioneta, rechazó el acuerdo reparatorio que en primera instancia habían aceptado.

"Teníamos una propuesta por parte de su asesora jurídica y del colectivo que las representaba, que hasta donde sé, ya no están siendo representadas por este colectivo".

"Con la asesora jurídica se platicó una indemnización referente a una cantidad un millón 500 mil pesos situación que la aseguradora estuvo de acuerdo en todo momento, para indemnizar a las víctimas indirectas", declaró Marco Polo Rodríguez, abogado de la imputada, identificada como Gabriela "N".

Agregó que después la asesoría legal de la víctima solicitó dos millones de pesos, petición que también les fue concedida por parte de la aseguradora de la imputada quien impactó a Daniel Tadeo y su pareja mientras circulaban en una motocicleta en diciembre de 2024.

A las afueras de los juzgados, familiares se manifestaron para exigir justicia para la víctima, pero se negaron a dar declaraciones. Foto: Especial.

"Pero están diciendo que no, que quieren más dinero", exclamó el litigante al acudir a los Juzgados de Doctor Lavista, colonia Doctores a una audiencia que se programó sobre este caso.

En este sentido, el abogado, Francisco Gallegos dijo que el objetivo del acto judicial de este jueves es que se reaperture la investigación complementaria.

"De hecho es una cuestión un poco híbrida, la ley prevé la reapertura de la investigación en ciertos supuestos de excepción y la finalidad es hacerle saber al juez que los fines por los cuales se reaperturó no sean cumplimentado", indicó.

A las afueras de los juzgados, familiares del joven se manifestaron para exigir justicia para la víctima, pero se negaron a dar declaraciones. Daniel era repartidor de comida rápida y padre de dos menores de edad.

